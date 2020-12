Rhein-Hunsrück

„In einem weiten Panorama mit Lützelsoon und Soonwald öffnet sich der Hunsrück von einer Anhöhe ...“ – selbst wenn man zu diesem Satz keine bildliche Vorlage hat, die Gedanken komponieren sich ihre Landschaft zusammen: Satte grüne Wiesen im Vordergrund, aufgehende Saat auf einer von der Sonne zart beleuchteten Ackerfläche, daneben grasen Rinder auf der Weide, ein paar Häuser ducken sich in eine Mulde, verstreut liegen Ortschaften in der Ferne, und am Horizont erheben sich die sanften Hügel unserer vertrauten Hunsrücklandschaft.