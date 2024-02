In der Hunsrück Klinik hat das Jahr mit einer neuen Personalie begonnen: Dr. Adil Sandalcioglu ist neuer Chefarzt der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe in Simmern. Der 57-jährige Mediziner bringt langjährige operative Expertise in einer breiten Palette gynäkologischer Eingriffe mit. Der bisherige Chefarzt, Dr. Kay Goerke, geht Ende Juni in den Ruhestand, bleibt aber bis dahin der Klinik als Leitender Berater, sogenannter Senior Consultant, erhalten.