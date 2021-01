Simmern

Der positive PCR-Test eines Patienten, der am vergangenen Freitag das Simmerner Krankenhaus verlassen und zurück in seine Pflegeeinrichtung sollte, löste in der Hunsrück-Klinik eine fatale Kettenreaktion aus. Bei seiner Aufnahme vier Tage zuvor in der operativ-chirurgischen Abteilung fiel der vorgenommene Schnelltest negativ aus. Nach positivem PCR-Test bei der Entlassung ergaben sich auf den Stationen 1 L (Innere Medizin) und 3 L (operative Abteilung) bei mehreren Patienten positive SARS-CoV-2-PCR-Befunde. Das teilt die Pressestelle der Kreuznacher Diakonie auf Anfrage unserer Zeitung mit.