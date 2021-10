Das sei eine faustdicke Überraschung gewesen, als er am Dienstag durch Zufall von der Insolvenz des Flughafens Hahn erfahren hatte, erzählt Harald Rosenbaum. Immer wieder schaut der Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Flughafen Hahn und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchberg interessehalber auf das Onlineportal, in dem Insolvenzen veröffentlicht werden. Auch am Dienstagmittag warf er einen Blick auf die Seite – und traute seinen Augen kaum.