Alles begann mit einer Anfrage per E-Mail. Ob unsere Zeitung nicht über zwei Familienväter berichten könnten, die sich am Mittwoch, 2. März, an die polnisch-ukrainische Grenze mit einem Auto aufmachen wollen. Der Grund für die Reise: bedürftigen Familien, allen voran Frauen mit ihren Kindern, den Transport nach Deutschland anzubieten.