Hunsrück nimmt Abschied von Pater Knappe – Seelsorger an Neujahr verstorben

Der Geistliche starb am 1. Januar im Missionshaus Heilige Familie in Betzdorf, wo er seinen Lebensabend verbrachte und wo er nun seine letzte Ruhestätte fand.

Knappe stammte aus Habelschwerdt in Schlesien, von wo seine Familie vertrieben wurde. Sie gelangte 1945 nach Plettenberg im Sauerland.

Nach seiner Schulzeit und nach dem Noviziat trat Knappe am 1. Mai 1965 durch die Ordensprofess in die Kongregation der Missionare von der Heiligen Familie ein.

Er studierte Theologie im Ordensseminar und empfing am 10. Juli 1971 im Dom zu Mainz die Priesterweihe.

In der Pfarrseelsorge war er in Neuss (1971–1976), Wanne-Eickel (1978–1985), Heustreu (1985–1989), Ravengiersburg und Gemünden (1989–2002) sowie in den Pfarreiengemeinschaften Kirchberg und Simmern (2002–2016) tätig.