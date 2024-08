Plus Simmern

Hommage an die Hauptstadt Portugals: Simmerner Filmfestspiele blicken nach Südeuropa

Von Thomas Torkler , red

i Aus seinen Lissabon-Krimis las der Autor Luis Seeland am Donnerstagabend auf dem Fruchtmarkt. Danach signierte er seine Bücher für alle Interessierten. Im Anschluss wurde im Rahmen der Filmfestspiele Wim Wenders' „Lisbon Story“ gezeigt. Foto: Werner Dupuis

Die Heimat Europa Filmfestspiele in Simmern blicken in diesem Jahr bekanntlich nach Süden. Am Donnerstagabend stand das Land Portugal mit seiner Hauptstadt im Mittelpunkt auf dem Fruchtmarkt. Besuch gab es vom Autor Luis Seeland und vom Regisseur Wim Wenders.