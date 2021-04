Waisenkindern in Kenia ein Zuhause geben, das ist das Ziel des Vereins, den Achim Fuchs aus Beltheim 2014 ins Leben gerufen hat. Insbesondere liegt es ihm am Herzen, dass die Kinder nicht mehr hungern müssen, sauberes Trinkwasser haben, in einen Kindergarten oder eine Schule gehen können und die medizinische Versorgung gewährleistet ist.