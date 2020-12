Flughafen Hahn

Verstärkt auf Holzbauweise setzen möchte die Landesregierung. Das Nationalparkamt im Kreis Birkenfeld soll ebenso in Holzbauweise entstehen, wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz, das Forstamt in Trier sowie mehrere Schulgebäude im Westerwald. Das kündigte Umweltstaatssekretär Thomas Griese bei einem Besuch von Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen auf dem Flughafen Hahn an.