Holzfelder ausgezeichnet: Günter Müller erhält Ehrennadel des Landes

In einer Feierstunde im Kreishaus hat die Erste Kreisbeigeordnete Rita Lanius-Heck im Namen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz an Günter Müller aus Boppard-Holzfeld überreicht.

„Es ist mir eine besondere Freude, ihnen im Namen der Ministerpräsidentin diese Auszeichnung zu übereichen. Sie blicken auf unglaubliche ehrenamtliche Leistungen seit 1989 zurück“, wird Lanius-Heck in einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung zitiert. Die Kreisbeigeordnete bat Müller, von seiner Motivation für sein Engagement zu berichten.

„Ich bin 1976 nach Holzfeld gezogen. Als der Ortsbeirat mich 1989 als Neubürger zum Ortsvorsteher von Holzfeld gewählt hat, war das eine große Besonderheit. Mich hat es angespornt, unsere Gemeinde voranzubringen“, erklärte Müller.

Von 1989 bis 2009 Ortsvorsteher

Bis 2009 bekleidete Günter Müller das Amt des Ortsvorstehers und gehörte bis 2015 und wieder seit 2019 dem Ortsbeirat Holzfeld an. In all den Jahren war er unermüdlich im Einsatz für die Gemeinde. In den 1990er-Jahren konnte Holzfeld dank seiner Initiative die Silbermedaille auf Landesebene beim Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ gewinnen. Die Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses mit einem Jugendraum waren weitere Projekte, in die er viel Zeit und Energie investierte.

Bei der Aushändigung der Urkunde mit Anstecknadel würdigte die Erste Kreisbeigeordnete Lanius-Heck das vielfältige ehrenamtliche Engagement von Günter Müller. Gleichzeitig bedankte sie sich bei Müllers Ehefrau Eugenie mit einem Blumenstrauß. „Ohne ihre Unterstützung und Geduld wäre das ehrenamtliche Engagement ihres Mannes nicht möglich gewesen,“ so Lanius-Heck. „Ich habe meinen Mann immer unterstützt und auch ermutigt, wenn es in seinen Ehrenämtern auch mal Streit gab“, bestätigte Eugenie Müller.

Der amtierende Ortsvorsteher Johannes Link betonte, dass Günter Müller die Gabe habe, andere zu motivieren. Er sei auch immer unparteiisch gewesen und habe sich nie „vor einen Karren spannen“ lassen. Auch Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier gratulierte Günter Müller. Er habe ihn schon früh in seiner Amtszeit kennengelernt und zeigte sich von dessen Ideenreichtum beeindruckt.