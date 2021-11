Einstimmig votierten die Mitglieder des Schulträgerausschusses in ihrer jüngsten Sitzung für den Entwurf des Haushaltsplans in den Punkten, in denen dieser die 15 Schulen betrifft, die in Trägerschaft des Rhein-Hunsrück-Kreises liegen. In der Aula der IGS Kastellaun wurden dem Ausschuss unter Vorsitz der Kreis-Beigeordneten Rita Lanius-Heck die Eckdaten vorgetragen.