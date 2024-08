Plus Boppard Hoffnung für Gemeinschaftsklinikum: Stiftung Hospital zum Heiligen Geist Boppard trägt Verlustübernahme mit i Die Hoffnung, das Krankenhaus in Boppard vor einer Schließung zu bewahren, wächst nach der Entscheidung der Stiftung. Foto: Archiv Breitbach Das Dreierbündnis für die Verlustübernahme steht: Die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist Boppard schließt sich dem Rhein-Hunsrück-Kreis und der Stadt Boppard an, um das Heilig Geist Krankenhaus zu erhalten. Ein Gutachten für das wirtschaftlich angeschlagene Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) sieht vor, das Haus zu schließen, um das GKM zu sanieren. Kreis, Stadt und Stiftung wollen das verhindern. Lesezeit: 5 Minuten

Die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist Boppard trägt die Beschlüsse zur Übernahme der am Heilig Geist Krankenhaus Boppard anfallenden Verluste bis Ende 2025 mit, die der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises und der Stadtrat Boppard am Montag gefasst haben, um das Krankenhaus zu retten. Das hat das Stiftungskuratorium in einer Sitzung am ...