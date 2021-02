Das Hochwasser zieht sich langsam zurück, die Rheinanlieger können aufatmen. Von Sonntag auf Montag war der Wasserstand am Kauber Pegel innerhalb von 24 Stunden bereits um 35 Zentimeter gesunken – von 6,63 am Sonntag auf 6,28 Meter am Montag, 13 Uhr. Auch in den kommenden Tagen soll der Rhein weiter weichen. Für Mittwochvormittag prognostiziert die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung einen Wasserstand zwischen 5,13 und 5,52 Metern an der Kauber Messstelle.