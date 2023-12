Plus Mittelrhein Hochwasser am Mittelrhein erreicht bald Scheitelpunkt: Autofähre in St. Goar stellt Betrieb ein Das Hochwasser hat bald den Scheitelpunkt erreicht. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 16. auf den 17. Dezember, hat die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes für den Pegel Kaub eine Vorhersage von 632 Zentimetern getroffen. Danach soll der Wasserstand wieder sinken. Von Suzanne Breitbach

Das hat Auswirkungen auf den Verkehr. Die Bundesstraße 9 wird voraussichtlich im Bereich von Oberwesel voll gesperrt werden. Bereits am Freitagmittag macht sich das Wasser rechts und links der wichtigen Verkehrsachse breit. Die Bahnunterführungen sind alle gesperrt. Lediglich die Unterführung Pliersgasse konnte am Freitagmittag stadtauswärts noch in Richtung B 9 befahren werden. ...