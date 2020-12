Mittelrhein

Was kann der Wald in Zeiten der Corona-Pandemie leisten? Unter diesem Leitgedanken hatte der Bopparder Forstamtsleiter Axel Henke zusammen mit Dr. Matthias Rudolph, Facharzt für Psychosomatische Medizin und ärztlicher Direktor der Mittelrhein-Klinik in Bad Salzig, zum Waldspaziergang eingeladen. Der Forstmann und der Mediziner haben sich Gedanken gemacht, was die Menschen für ihre Gesundheit tun können, während das Coronavirus sich mehr und mehr ausbreitet.