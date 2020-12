St. Goar

Mit einem Festakt wurde am Samstag die Kooperation zwischen der Stadt St. Goar und der Prinzessin Kira von Preußen Stiftung besiegelt. In der Katholischen Pfarrkirche „St. Goar und St. Elisabeth“ endete damit endgültig auch der lange währende juristische Streit um die Frage, wem die Besitzrechte an der Burg Rheinfels zuzusprechen sind. Mit Blick in eine gemeinsame Zukunft wurde in der für beide Seiten bedeutsamen Kirche der Grundstein für kommende Projekte gelegt, die gerade benachteiligten Kindern und Jugendlichen zugute kommen sollen. Für die Herbstferien ist ein erster Workshop geplant.