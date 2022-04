Engagierte Hunsrücker aus den Orten Bruschied, Gösenroth, Kastellaun und Idar-Oberstein liefern in einer gemeinsamen Hilfsaktion sechs Feldküchen in die Ukraine. Auslöser für diese besondere Hilfsaktion war eine Textnachricht eines ukrainischen Pastors aus Czernowitz in der Südwest-Ukraine.