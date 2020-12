Sargenroth

Dass die Jugendherberge in Sargenroth aufgrund der Corona-Krise geschlossen ist, ist verständlich. Denn auf Gäste würden die Herbergseltern derzeit vergeblich warten. Dass das Haus aber auch nach der Krise nicht wieder geöffnet werden soll (wir berichteten), stößt in weiten Teilen auf Unverständnis. Nun wandte sich Michael Maurer im Namen der SPD-Kreistagsfraktion mit einem Schreiben an Ministerpräsidentin Malu Dreyer, in dem er sie um Unterstützung für den Erhalt des Hauses bat. Zudem wandte sich der Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen an Familienministerin Anne Spiegel, wie Vorsitzende Daniela Lukas-von Nievenheim unserer Zeitung mitteilte.