Plus Boppard/Ukraine

Hilfe für ukrainische Freunde reißt nicht ab: Bopparder Ehepaar hat mehr als 20 Konvois organisiert

i Spendenübergabe an eine Sanitätseinheit in der Nähe der Ortschaft Awdijivka im Februar: Begehrt ist Sanitätsmaterial, das von deutschen Krankenhäusern zur Verfügung gestellt worden ist. Aber auch andere Sachspenden werden dringend benötigt. Foto: Melanie und Markus Gras

In der Ukraine hat es nach offiziellen Angaben dieser Tage weitere Tote und Verletzte durch russische Angriffe gegeben. Der Krieg und damit auch das Leid der Menschen dort hält unvermittelt an. Umso wichtiger sind nach wie vor Transporte von humanitären Hilfsgütern – so wie die von Melanie und Markus Gras aus Boppard.