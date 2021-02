„Hilfe für Kinder in Not“: Bickenbacher Kartoffelernte bringt Spendengelder ein

Eine Spendensumme von 516 Euro hat die Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“ jetzt aus Bickenbach erhalten, wie sie in einer Pressemitteilung berichtet. Die Ortsgemeinde hatte im vergangenen Jahr eine tolle Idee. Im Frühjahr 2020, zum Beginn der Corona-Pandemie, legten die Bürger einen Kartoffelacker an.

„Zu diesem Zeitpunkt wusste man ja nicht, was kommt“, berichtet Ortsbürgermeister Marco Mohr. Die Aussaat, das Unkrautjäten und die Ernte erfolgten jeweils unter Beteiligung von Mitgliedern des Gemeinderates und vieler freiwilliger Helfer (wir berichteten). Und so konnten sie auf einer Fläche von etwa 0,4 Hektar viele Tonnen Kartoffeln ernten – mehr als gedacht.

Jeder Haushalt bekam nach der Ernte ein Kartoffelsäckchen mit 15 Kilogramm vor die Tür gestellt. Darüber hinaus bestand für jeden Bürger die Möglichkeit, beim zusammen mit der Pfarrgemeinde durchgeführten Pfarr- und Kartoffelfest Kartoffeln gegen eine freiwillige Spende fix und fertig abgepackt zu bekommen. Hierbei kam eine Spendensumme von 516 Euro zusammen.

Im Februar konnte nun die Spende an die Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“ übergeben werden. Die Verantwortlichen der Ortsgemeinde bedanken sich bei allen Helfern und Spendern. Sie freuten sich über die insgesamt 516 Euro, die zusammenkamen und an Herbert Wirzius von der Soonwaldstiftung übergeben werden konnten. Der ehrenamtliche Vorsitzende Herbert Wirzius bedankte sich bei den Verantwortlichen für deren Einsatz und die Bereitschaft zu spenden im Namen der Familien, die von der Soonwaldstiftung „Hilfe für Kinder in Not“ in unserer Region unterstützt werden.