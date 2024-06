Plus Sohren

Highland Games sorgen in Sohren für Schottenspaß: Baumstämme fliegen, Dudelsäcker erklingen

Von Thomas Torkler

i Highland Games sorgen in Sohren für Schottenspaß Foto: Thomas Torkler

Achtung, in Sohren fliegen wieder die Baumstämme! Am Samstag finden wieder die beliebten Highland Games statt. Einen Tag, nachdem in München das Eröffnungsspiel der Fußballeuropameisterschaft zwischen Deutschland und Schottland über die Bühne gegangen ist, bleiben Blau und Weiß noch weiter präsent, denn es sind nämlich nicht nur die bayrischen, sondern auch die schottischen Farben.