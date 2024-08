Plus Boppard

Hier gibt es statt Kraftstoff Kirschen zu kaufen: Obsttankstelle in Boppard bietet Produkte aus der Region an

i Obstbauer Christian Sattler verkauft in der Obsttankstelle in Boppard frisches Obst und Gemüse aus der Region. Foto: Viktoria Schneider

Frisches Obst und Gemüse aus der Region, das ohne Umwege direkt vom Bauern zum Käufer gelangt: Das wünschen sich viele Menschen in Deutschland. Zahlreiche Bauern haben diesen Trend längst erkannt. Einer davon ist Christian Sattler vom Obsthof Sattler in Koblenz. Um seine Produkte an den Kunden zu bringen, bedient sich der Obstbauer einer ganz besonderen Räumlichkeit in Boppard, direkt an der B 9.