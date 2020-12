Dichtelbach

Eine der profiliertesten Persönlichkeiten des Ehrenamts in der Hunsrücker Sportszene feiert am heutigen Sonntag sein 80. Wiegenfest. Von diesen acht Lebensjahrzehnten hat Otto Riedel aus Dichtelbach, agierender Oberturnwart des Turngaus Hunsrück, so „ganz nebenbei“ 66 Jahre für den Sport und das Ehrenamt gelebt. Fußball und vor allem dem Turnen verschrieb sich das noch immer als Energiebündel zu bezeichnende Geburtstagskind.