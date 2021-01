Herz und Seele gehören ihrer Trompete: Lisa Werner aus Laufersweiler erhält Deutschlandstipendium

Laufersweiler

Lisa Werner aus Laufersweiler liebt seit ihrer Kindheit die Musik. Unbeirrt verfolgt sie ihren großen Traum, sich auf diesem Gebiet möglichst viel Wissen und Können anzueignen. Dafür ist ihr keine Anstrengung zu groß. In diesem Bereich ist sie sehr vielfältig unterwegs: Als Musikschullehrerin, als Trompeterin in Orchestern und in der Forschung an der Hochschule, hier hat sie mit wissenschaftlichen Tätigkeiten begonnen. Seit März 2020 hat Lisa Werner ein Stipendium für Trompete und Musikvermittlung beim Landespolizeiorchester Baden-Württemberg und seit Oktober 2020 ein Deutschlandstipendium erhalten – eines der höchsten Stipendien, die man in Deutschland erlangen kann und das für Engagement und Leistung verliehen wird.