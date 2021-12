Das größte Fußballspiel des SV Niedersohren hat am 27. April 1980 stattgefunden – und es ist in der Saison 1979/80 auch das größte Spiel im Kreis Hunsrück/Mosel gewesen. Am letzten Spieltag der Kreisliga B Süd standen sich die punktgleichen Tabellenführer SV Oberkirn und SV Niedersohren gegenüber, der Sieger würde in die A-Klasse hochgehen. Niedersohren gewann vor mehr als 800 Zuschauern 3:2 und stieg auf.