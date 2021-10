Kirchberg

Herbstmarkt bei Michelsmaart-Wetter: Kirchberger nehmen den Ersatz an

Zumindest das Wetter machte keinen Unterschied zwischen Herbstmarkt und Michaelismarkt. Am ersten Donnerstag im Oktober scheint eben die Sonne in der Stadt auf dem Berge. Das wissen die Kirchberger und nutzten gern die Gelegenheit zum kleinen Bummel über Markt- und Kirchplatz sowie das Verkaufsareal am Wasserturm.