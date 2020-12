Helau geht auch von Zuhause aus: Rhein-Hunsrücker eröffnen trotz Corona die neue Karnevalssession

Archivierter Artikel vom 11.11.2020, 16:24 Uhr

Eingefleischte Fastnachter und Karnevalisten haben sich trotz Corona am 11.11. die Stimmung nicht vermiesen lassen. Pünktlich um 11.11 Uhr eröffneten sie mit einem dreifach donnernden Helau die neue Karnevalssession und begrüßten die fünfte Jahreszeit.

Weil alle öffentlichen Veranstaltungen wegen des aktuellen Teil-Lockdowns abgesagt sind, fanden die Feierlichkeiten wie in den närrischen Hochburgen, auch im Hunsrück und am Mittelrhein nicht unter freiem Himmel, auf Plätzen und in den Straßen zusammen mit vielen Gleigesinnten statt.

Gefeiert wurde zu Hause, im Privaten, im heimischen Wohnzimmer. Alte Traditionen wurden trotzdem beibehalten, es wurde geschunkelt und gelacht. Wie in allen Jahren zuvor, hisste Hermann Lahnert aus Oberwesel an seinem Haus die Fahne seiner Karnevalsgesellschaft Goubloch. Von früher Jugend an war der heute 81-Jährige aktiver Karnevalist, trug ein Jahr auch die Prinzenwürde. Die Narrenkappe hat er mittlerweile an seinen Sohn weiter gegeben. Das hält ihn jedoch nicht davon ab, mit Herz und Seele, mit großer Aufmerksamkeit und dem Schelm im Nacken das närrische Treiben zu verfolgen.

Einen kleinen Ausreißer gab es dann aber doch noch. Ein Gemünder Jeck ging zum 11.11. auf die Gass' und reimte in vollem Ornat: „Helau, geliebte Narrenschar der 11.11., der ist da. In diesem Jahr, so muss es sein, treffen wir uns nicht zum gemütlichen Beisammensein. Feiern können wir mit unseren Lieben, aber nur wenn auch daheim geblieben. Lasst trotzdem einen Korken knallen, per WhatsApp ein Helau erschallen! Dann feiern wir so soll es sein, nächstes Jahr doppelt in die Fastnacht rein. Es grüßt mit dreifach donnernden Helau Manfred Bares vom KC Gemünden.“ WD/tor