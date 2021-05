Heiraten im Oberweseler Kulturhaus: Einrichtung hat jetzt eine zertifizierte Hochzeitsrednerin

Heiraten im Kulturhaus Oberwesel wird immer beliebter – sei es im Freien im Klostergarten, in der Sakristei, im Refektorium oder im Blauen Salon des Museums. Zum passenden Ambiente können Paare ab sofort auch eine freie Trauung mit der frisch zertifizierten Hochzeitsrednerin Birgit Dum buchen.

Sie arbeitet seit 2015 im Kulturhaus und hat schon sehr viele standesamtliche Trauungen organisiert. Die gemeinsamen Vorbereitungen mit den Paaren sowie das Miterleben der Trauzeremonie im Hintergrund haben sie dazu inspiriert, sich selbst zur freien Traurednerin ausbilden zu lassen, erklärt das Kulturhaus in einer Pressemitteilung. Das Seminar absolvierte sie bei einem Ausbilder, der selbst zu den Tophochzeitsrednern zählt. „Es ist für mich ein Traumjob, die Liebesgeschichte eines Paares in einer unvergesslichen Trauzeremonie zu besiegeln“, erklärt Dum. Sie verzeichnet bereits Anfragen und Buchungen für dieses und nächstes Jahr. Besonders das Ausarbeiten der Traurede mit dem Paar macht ihr große Freude: „Es ist einfach berührend, wenn dir zwei Menschen mit strahlenden Augen erzählen, wie sie sich gefunden haben.“ Diese ganz individuelle Geschichte wiederzugeben, mache eine Traurede so emotional und ergreifend für das Brautpaar und die Gäste, betont Birgit Dum.

Eine freie Trauung steht allen Paaren offen. Sie bietet auch den passenden Rahmen für die Erneuerung eines Eheversprechens. Im Kulturhaus Oberwesel haben Paare die Wahl zwischen verschiedenen Trauörtlichkeiten und Museum. Hier kann eine freie Trauung ganz individuell nach den Wünschen des Paares arrangiert werden. In einem Umkreis von etwa 30 Kilometern ist es außerdem möglich, Birgit Dum über das Kulturhaus als Hochzeitsrednerin zu buchen.

Nähere Infos unter Tel. 06744/ 714.726, per E-Mail info@kulturhaus-oberwesel.de und unter www.kulturhaus-oberwesel.de