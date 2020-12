Heinzenbach

Wer sich zurzeit in Heinzenbach umschaut, entdeckt an den Fenstern vieler Häuser bunte Regenbogen. Während der Corona-Krise rollt eine Welle der Solidarität durchs Land. Eine der vielen Aktivitäten ist die Regenbogen-Malaktion, mit denen sich die Kinder ausdrücken. Auch im Rhein-Hunsrück-Kreis greifen zahlreiche Kinder zum Malstift und wollen mit ihrer Beteiligung an der Corona-Aktion mit selbstgemalten Regenbogen ein Zeichen setzen – von Kindern für Kinder.