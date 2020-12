Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 16:48 Uhr

Sohren

„Heimat shoppen“ soll lokalen Handel im Hunsrück stärken: Staatssekretärin sagt politische Unterstützung zu

Erfreut ist Hildegard Kaefer, Vizepräsidentin der Industrie und Handelskammer Koblenz und mit ihrer Schwester Inhaberin des gleichnamigen Porzellanhaues, mit der Beteiligung heimischer Unternehmen an der Aktion „Heimat shoppen“ am 11. und 12. September. Die Aktion soll zeigen, dass es trotz coronabedingter Einschränkungen eine Fülle an attraktiven und lebendigen Innenstädten mit einem vielfältigen Angebot von Handel und Gastronomie gibt.