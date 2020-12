Simmern

In gut einer Woche geht es los: Am Sonntag, 9. August, startet das große Autokino-Filmfestival „Heimat Europa“ in Simmern, das bis zum 6. September mit einem umfassenden Film- und Begleitprogramm anlockt. Noch gibt es Karten für das einzigartige Festival, das im Beisein von Regisseur Edgar Reitz und des rheinland-pfälzischen Kulturministers Konrad Wolf eröffnet wird.