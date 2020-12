Kastellaun

Nach acht Wochen Corona-Pause finden an diesem Wochenende wieder zwei öffentliche Gottesdienste in der katholischen Pfarreiengemeinschaft Kastellaun statt. Am Samstag, 16. Mai, wird um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Goar in Betheim die Heilige Messe gefeiert. In der Pfarrkirche Kreuzauffindung in Kastellaun versammeln sich die Gläubigen zum Gottesdienst am Sonntag, 17. Mai, um 10.30 Uhr. Die Anzahl der Gottesdienstbesucher ist auf 55 begrenzt. Es gelten strenge Hygiene- und Schutzvorkehrungen.