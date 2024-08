Plus Rhein-Hunsrück

Heilig Geist Krankenhaus: Rhein-Hunsrück-Kreis und Stadt Boppard beschließen geforderte Verlustübernahme

i Das Heilig Geist-Krankenhaus in Boppard ist ein Standort des in Schieflage geratenen Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM). Zur Sanierung des GKM sieht ein Konzept die Schließung des Hauses vor. Der Rhein-Hunsrück-Kreis, die Stadt Boppard und die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist setzen sich für den Erhalt ein. Foto: Philipp Lauer

Der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises und der Stadtrat Bopppard haben am Montag in nichtöffentlicher Sitzung Beschlüsse gefasst, die zum Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard beitragen sollen. Unter bestimmten Bedingungen sollen die Verluste des Standorts des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein übernommen werden.