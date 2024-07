Plus Boppard/ Koblenz

Heilig Geist Krankenhaus Boppard: GKM steht vor Entscheidung über Zukunft des Hauses

i Wie lange weht sie noch vor dem Heilig Geist Krankenhaus, die Fahne „Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein“? Hier im Blick durch die markante Skulptur „Läufer“ des Bopparder Künstlers von Aloys Rump hindurch. Boppard kennt keinen Stillstand, ist bereit zum Aufbruch, soll die Großplastik signalisieren. Zugleich soll sie niemanden zurücklassen, berichtete unsere Zeitung zur Errichtung des Läufers im September 2012. Foto: Philipp Lauer (Archiv)

Am kommenden Montag, 15. Juli, soll die Gesellschafterversammlung des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) unter anderem über die Zukunft der Krankenhausstandorte in Nastätten und Boppard entscheiden. Weil die Beratungen und Beschlüsse in der Sache großteils in der Nichtöffentlichkeit und unter Verschwiegenheitserklärungen stattfinden, stehen in der Öffentlichkeit viele Fragen im Raum.