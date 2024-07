Plus Boppard

Heilig Geist Krankenhaus Boppard: GKM erwartet „verbindliche Erklärung“ vom Kreis bis Mitte August

i Das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard gehört zum Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM). Foto: Philipp Lauer

Die Gesellschafterversammlung des Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) hat in einer Sitzung am Montagabend, 15. Juli, beschlossen, das Sanierungsgutachten für das GKM weitestgehend umzusetzen. Das geht aus einer Information des Unternehmens an die Mitarbeiter hervor, die unserer Zeitung vorliegt. Unter anderem beinhaltet dieses Gutachten die Schließung des Heilig Geist Krankenhaus in Boppard.