Heilig Geist Boppard: GKM-Gesellschafter senden ein positives Signal Von Philipp Lauer i Das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard gehört zum Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, das in finanzielle Schieflage geraten ist. Foto: Archiv: Lauer Der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises und der Stadtrat Boppard haben am Montag in nicht öffentlicher Sitzung Beschlüsse gefasst, die zum Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard beitragen sollen (wir berichteten). Auf Anfrage unserer Zeitung nimmt der Koblenzer Oberbürgermeister und Vorsitzende der GKM-Gesellschafterversammlung, David Langner, Stellung.

Wesentliche Bedingung für den Rhein-Hunsrück-Kreis und die Stadt Boppard ist, dass in den kommenden Monaten am Standort Boppard intensiv an einem umsetzungsfähigen Zukunftskonzept für den weiteren Erhalt des Hauses gearbeitet wird, um das Haus wirtschaftlich betreiben zu können, erklärte die Verwaltung gestern dazu auch in einer Pressemitteilung. Auf Anfrage unserer Zeitung ...