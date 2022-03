Wer mehr über die heimischen und vor allem essbaren Kräuter des Hunsrücks erfahren will, für den ist Ute Braun eine gute Anlaufstelle. Seit Jahren schon gibt sie ihr Wissen über Nutzen und Verwendung des frischen Grüns in ihren Kräuterspaziergängen an Interessierte weiter. Nun hat sie ein kleines Heftchen erstellt, in dem sie dieses Wissen kompakt zusammengefasst hat.