Einstimmig verabschiedet hat der Stadtrat Simmern den Haushaltsplan 2021. Kämmerer Karsten Gesser erläuterte die Eckdaten des Plans in der jüngsten Stadtratssitzung, die per Videokonferenz stattfand. Im Ergebnishaushalt ergibt sich aus dem Saldo der Erträge von 20.157.000 Euro und 21.071.000 Euro an Aufwendungen ein Jahresfehlbetrag von 914.000 Euro. Gesser erklärte das Minus mit hohen Unterhaltungskosten von Straßen sowie hohen Umlagezahlungen.