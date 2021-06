Obwohl die Stadt St. Goar auch in diesem Jahr besorgt auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle blickt, so fand Falko Hönisch in seiner Haushaltsrede am vergangenen Donnerstag trotz allem aufmunternde Worte. Der Stadtbürgermeister habe vor einem Jahr das Versprechen abgegeben, dass er ein Auge auf die Finanzen haben werde. Dieses habe er gehalten. Es sei ihm gelungen mehr als 194.000 Euro einzusparen, berichtete er stolz.