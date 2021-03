Es ist vor allem der für die Stadt erfreulichen Entwicklung der Gewerbesteuer und der Einnahmen durch Windkraftanlagen in den vergangenen Jahren zu verdanken, dass der Haushaltsplan im zweiten Corona-Jahr 2021 kein großes Loch in den Stadtsäckel reißt. Oberwesel musste aber in ihrer jüngsten Ratssitzung erstmals seit Jahren einen unausgeglichenen Haushalt verabschieden. Die Fraktionen waren sich einig und taten dies einstimmig.