Kirchberg

Längst ist es gute Tradition in Kirchberg: Beim Haushalt der Verbandsgemeinde (VG) wird nicht gejammert. Im Gegenteil. „Man mag es angesichts der derzeitigen Situation kaum glauben, aber unser Etat ist gekennzeichnet von stabilen Verhältnissen“, freute sich VG-Bürgermeister Harald Rosenbaum zu Beginn seiner Haushaltsrede am Mittwochabend in der Stadthalle. Auf das übliche Lob aus den Reihen der Fraktionen musste Rosenbaum in diesem Jahr allerdings verzichten. Um möglichst zügig durch die Ratssitzung zu kommen, verzichteten die Fraktionssprecher auf ihre alljährlichen Stellungnahmen.