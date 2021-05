Ein Wohnhaus in der Liebshausener Straße in Kisselbach hat am Samstagmorgen, 8. Mai, gebrannt. Die Feuerwehr wurde um 10.38 Uhr alarmiert, zunächst hieß es, ein Nebengebäude stehe in Flammen. Während der Anfahrt wurde jedoch klar, das Feuer drohte auf den Dachstuhl überzugreifen.