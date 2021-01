Boppard

Im Eiltempo hat der Hauptausschuss der Stadt Boppard am Montagabend getagt. Nach gut einer Viertelstunde schloss Bürgermeister Walter Bersch den öffentlichen Teil der Sitzung in der Stadthalle, in der es unter anderem um die Petition und den Einwohnerantrag zum Bau der Skateanlage im Mehrgenerationenpark ging.