Emmelshausen

„Aus der Not eine Tugend machen“ lautet ein altes deutsches Sprichwort. Und die Not in Corona-Zeiten ist in vielen Branchen groß – während, aber auch nach dem Lockdown. Viele Unternehmen wurden in die Knie gezwungen – erst recht in der Gastronomie, die über viele Wochen überhaupt keine Einnahmen mehr verzeichnen konnte und deren Kontingente durch Hygiene- und Abstandsvorschriften bis heute sehr begrenzt sind.