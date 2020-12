Boppard

Rund 140 Schüler kamen am Freitag in die Aula des Kant-Gymnasiums in Boppard zum Regionalentscheid des Schülerwettbewerbs „Jugend debattiert“. Davon haben 32 Schüler in einer Vor- und einer Finalrunde debattiert und zahlreiche ihrer Mitschüler als Juroren und als Zeitwächter die Debatten verfolgt.