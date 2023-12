Auch der vielzitierte letzte Platz im Saal und auf der Empore des Auditoriums in Halsenbach war beim Herbstkonzert des Mandolinen- und Blasorchester Rheinhöhe Karbach 1932 besetzt. Kurzfristig mussten sogar noch zusätzliche Stühle und Bänke aufgestellt werden, damit alle Gäste einen Platz fanden. Der Mandolinenclub Karbach, das Jugendorchester Emmelshausen, in dessen Reihen auch die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker aus Karbach Orchestererfahrungen sammeln, und das Blasorchester aus Karbach begeisterten das Publikum im Auditorium mit einer vielfältigen Auswahl an Musikstücken.