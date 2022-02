Es ist Mittwoch, kurz nach 22 Uhr, als die Feuerwehren rund um Sohren alarmiert werden. Als sie am Gretenhof am Rande des Orts eintreffen, steht eine Halle oberhalb des Wohnhauses bereits lichterloh in Flammen. Darin gelagert: etwa 1000 Heu- und Strohballen. Auch landwirtschaftliche Geräte im angrenzenden Geräteschuppen und ein Traktor etwa, der vor der Halle geparkt ist, fallen den Flammen zum Opfer.