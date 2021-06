Hahn: Kein vorläufiges Insolvenzverfahren bei der FFHG – Gläubiger zieht Antrag zurück

Es wird kein vorläufiges Insolvenzverfahren der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (FFHG) geben. Wie das Amtsgericht Bad Kreuznach am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, ist der Antrag auf Eröffnung eines solchen Verfahrens zurückgezogen worden. „Die Akte ist geschlossen“, erklärte die Direktorin des Amtsgerichts Brigitte Hill gegenüber unserer Redaktion. Wie sie weiter erläuterte, wurde dieser Schritt am Montag eingeleitet. Offensichtlich hat der Gläubiger, der das Verfahren in der Vorwoche beantragt hatte, seinen Antrag zurückgezogen. Möglicherweise sind nun offene Rechnungen beglichen.