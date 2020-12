Rheinböllen

Acht Millionen Euro investiert Hahn Automation in einen großen Erweiterungsbau, der derzeit am nördlichen Stadtrand von Rheinböllen hochgezogen wird. Gerade in schwierigen Zeiten ein starkes Signal des Unternehmens für den Firmensitz in Rheinböllen, das als klares Bekenntnis für die Region verstanden werden kann. Hahn Automation ist das Herzstück des Mutterkonzerns Hahn Group, der weltweit mehr als 1500 Mitarbeiter an 28 Standorten in 14 Ländern beschäftigt.