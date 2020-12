Mörsdorf

Ostern 2020: Gottesdienste ohne Gläubige, weitgehend leere Straßen und wie ausgestorben wirkende Innenstädte, geschlossene Ausflugslokale und Passagierschiffe am Rhein, die am Ufer liegen bleiben. Selbst das gemeinschaftliche Suchen in den Dörfern der Ostereier ist abgesagt. Ein ungewöhnliches Bild.